Park yeri kavgası kanlı bitti

Lefkoşa’da Mehmet Ucuz adlı kişi, park yeri nedeni ile tartıştığı Ubeyd Demir'i darp ederek Demir'in parmağını kırdı





Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Ucuz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, 11.09.2022 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki Levent Börek isimli işletme yanında Lefkoşa'da sakin Mehmet Ucuz’un, park yeri nedeni ile çıkan tartışma sonucu Lefkoşa'da sakin Ubeyd Demir'i vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurup yere düşürdükten sonra Mehmet Ucuz’un sağ ayağı ile Ubeyd Demir'in sağ eline basmak sureti ile sağ el serce parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti.

Polis, aynı gün, Mehmet Ucuz’un Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

