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Park halindeki araçtan akü çaldı

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Lefkoşa Sanayi Bölgesinde park halinde bulunan araçtan akü çalan bir kişi yakalandı.

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Park halindeki araçtan akü çaldı

 

16 Ocak’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen T.K.(E-47) dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. 
Yapılan ileri soruşturmada T.K’nin, çaldığı aküyü başka bir şahsa 450 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edildi. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

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