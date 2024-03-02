Paç’a müdahale etmeyen polis de tutuklandı

Havaalanı VIP geçişinden üç valiz dolusu kaçak sigara tütünü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan KTBK Emekli Komutanı Korgeneral Ömer Paç ve Paç’a tütünleri veren Bülent Mayın’ın ardından, farklı tarihlerde 17 kez elektronik sigaralarla dolu olan valizlerle çıkış yapan Paç’a müdahale etmeyen Polis memuru Ahmet Ürüncüoğlu da tutuklandı. Üç zanlı mahkemede teminatla serbest bırakıldı



Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Ömer Paç’ın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp KKTC'den çıkış yaptığını söyledi. Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı Paç’ın gönüllü ifade verdiğini, sigara tütünlerini Bülent Mayın’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Mayın’ın da 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı Mayın’ın ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra Paç’a verdiğini anlattığını açıkladı. Polis, Paç’ın 4 Ağustos 2023, 22 Şubat 2024 tarihleri arasında 23 kez giriş-çıkış yaptığını belirtti.

Polis, Ahmet Ürüncüoğlu’nun ise 4 Ağustos 2023, 22 Şubat 2024 tarihleri arasında tam 17 kez elektronik sigaralarla dolu olan valizlerle çıkış yapan zanlı Paç’a müdahale etmeyerek, görevini ihmal ettiğini belirtti.

Dönmez, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Zanlı Paç’ın avukatı, müvekkilinin KTBK’nın eski komutanı olduğunu, bu ülkeye hizmet ettiğini, birçok seveni bulunduğunu ifade etti. Avukat, Paç’ın eskiden polis ve askerin üssü olduğunu, şimdi ise haftada bir gün karakola giderek imza atma şartının uygun olmayacağını savundu. Avukat, müvekkilinin nakit ve kefil kefaleti şartlarını yerine getirebileceğini ancak yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma şartının konulmamasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlılar Paç ile Mayın’ın 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Ürüncüoğlu’nun 25 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması, Paç ile Mayın’ın haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

KKTC Havaalanı VIP geçişinden 3 valiz sigara tütün ü çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Emekli Komutanı Korgeneral Ömer Paç ve ona tütünleri veren Bülent Mayın’ın ardından polis memuru Ahmet Ürüncüoğlu da tutuklandı. Üç zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Ömer Paç’ın 22 Şubat 2024 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkarmak suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp KKTC'den çıkış yaptığını söyledi. Polis, tütünlere aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanında el konulduğunu açıkladı.Polis, zanlının aynı gün saat 22.30 sıralarında ülkeye geri döndüğünü, 23 Şubat 2023 tarihinde ise tutuklandığını ifade etti.Polis, zanlı Paç’ın gönüllü ifade verdiğini, sigara tütünlerini Bülent Mayın’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Mayın’ın da 25 Şubat tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlı Mayın’ın ifadesinde karı-koca olan şahısların tütünleri sipariş ettiğini, kendisine valiz ve para bıraktıklarını, valize tütün yerleştirdikten sonra Paç’a verdiğini anlattığını açıkladı. Polis, Paç’ın 4 Ağustos 2023, 22 Şubat 2024 tarihleri arasında 23 kez giriş-çıkış yaptığını belirtti.Polis, Ahmet Ürüncüoğlu’nun ise 4 Ağustos 2023, 22 Şubat 2024 tarihleri arasında tam 17 kez elektronik sigaralarla dolu olan valizlerle çıkış yapan zanlı Paç’a müdahale etmeyerek, görevini ihmal ettiğini belirtti.Dönmez, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.Zanlı Paç’ın avukatı, müvekkilinin KTBK’nın eski komutanı olduğunu, bu ülkeye hizmet ettiğini, birçok seveni bulunduğunu ifade etti. Avukat, Paç’ın eskiden polis ve askerin üssü olduğunu, şimdi ise haftada bir gün karakola giderek imza atma şartının uygun olmayacağını savundu. Avukat, müvekkilinin nakit ve kefil kefaleti şartlarını yerine getirebileceğini ancak yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapma şartının konulmamasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlılar Paç ile Mayın’ın 50’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Ürüncüoğlu’nun 25 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması, Paç ile Mayın’ın haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.