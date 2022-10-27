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“Özlem Diker’i 20 dakikada okuldan uzaklaştırdık”

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Bakan Çavuşoğlu, çocuk cinayetinin suç ortağı Özlem Diker’in taşeron şirket tarafından Şehit Tuncer İlkokulu’nda hademe olarak göreve başlatıldığını ancak 20 dakika içerisinde okuldan uzaklaştırarak görevine derhal son verdiklerini açıkladı

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“Özlem Diker’i 20 dakikada okuldan uzaklaştırdık”
 
Öz oğlu 7 yaşındaki Mustafa Diker’i öldüren babaya yardımcı olduğu için 5 yıl hapis yatan Özlem Diker, Şht. Tuncer İlkokulu’nda hademe olarak göreve başlamış ancak duruma müdahale eden Eğitim Bakanlığı, Diker’in görevini durdurmuştu.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, taşeron şirket tarafından Şehit Tuncer İlkokulu’nda hademe olarak göreve başlatılan Özlem Diker ile ilgili açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan hademelerin 2014 yılından itibaren taşeron şirketler tarafından karşılandığını hatırlatarak, görevlendirilen hademelerin ilgili şirketler tarafından belirlendiğini söyledi.
Şehit Tuncer İlkokulu’nda hademe olarak göreve başlatılan Özlem Diker’in de ihaleyi kazanan ilgili şirket tarafından görevlendirildiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Toplumda büyük üzüntü ve öfkeye neden olmuş bir olaydan dolayı Mahkeme kararı ile hüküm giymiş birinin okullarımızda göreve başlatılması asla kabul edilemez. Gelen bilgiler doğrultusunda Bakanlık olarak söz konusu görevlendirmeye göreve başladıktan sonra 10 dakika içerisinde müdahale ettik ve bahse konu kişiyi 20 dakika içerisinde okuldan uzaklaştırarak görevine derhal son verdik” dedi.
Okullarda işe başlayan kişilerin, karakter belgelerini işe başladığı gün içerisinde bildirmesi durumunun alışkanlık haline geldiğini ve buna müdahale ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, ilgili belgenin şirkete verilmesinden sonra işe başlama şartını koyduğunu vurguladı.
Bu noktada, hizmet veren ilgili şirketin böylesi hassas durumlarda daha dikkatli davranması gerektiğinin de altını çizen Çavuşoğlu, “Bakanlık olarak dışarıdan hizmet almaktayız. Görevlendirilecek hademelerde ilgili şirket tarafından belirlenmektedir. Bu noktada, ilgili şirket işe alımlarda daha dikkatli davranması ve bazı hassasiyetlere dikkat etmesi gerekmektedir. Söz konusu görevlendirmeye müdahale ederek bahse konu kişinin görevine son verilmiştir. Kim olursa olsun, ismi adli suçlara karışmış kişilerin okullarımızda görev almasına asla iznimiz yoktur.” ifadelerine yer verdi.
 
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