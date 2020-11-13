OTOBÜSÜN ÇAPRTIĞI 81 YAŞINDAKİ KELEŞ, BİR AYDIR HASTANEDE VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Girne’de yolu karşıdan karşıya geçerken otobüsün çarptığı 81 yaşındaki Siddika Keleş, bir aydır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Evli (E-56) yönetimindeki TFD 194 plakalı otobüs Siddika Keleş’e 3 Ekim’de, öğle saatlerinde Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada çarptı. Ağır yaralanan Girne’de sakin Siddika Keleş (K-81), tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün akşam hayatını kaybetti.