Oto parkta silah operasyonu

Polis, Erülkü Süpermarket’in otoparkında bulunan araçta bir tabanca, altı mermi ve şarkör ele geçirdi. Olayla ilgili tutuklanan iki zanlıdan birinin evinde başka bir silah ve şarjör daha bulundu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü önceki gün yaptığı operasyonda kanunsuz şekilde tasarruf edilen iki tabanca, iki şarjör ve altı canlı mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay Salı günü saat 09.00’da Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde meydana geldi.

Polis, 46 yaşındaki Erkan Yeni'nin kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Mehmet Yaşar Can'ın üzerinde bir tabanca, tabancaya ait iki şarjör ve toplam altı canlı mermiyi kanunsuz bulundurduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında, Mehmet Yaşar Can'ın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu başka bir tabanca ve tabancaya ait şarjör saptadı.

Tabanca, şarjör ve mermilere polis tarafından emare olarak el konulurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet Yaşar Can ve Erkan Yeni “kanunsuz ateşli silah ithali tasarruf ve taşıma, kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarından” dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru , mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16.04.2024 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında HR 905 plakalı Jeep araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Türkiye'den izinsiz olarak ithal edip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı Hırvatistan yapımı XDM Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa bir adet 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı Can’ın yanı sıra araç sürücüsü Erkan Yeni’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların birer gönüllü ifade verdiğini, bu ifadelerin araştırılacağını açıkladı.

Polis, bulunan silahların balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

