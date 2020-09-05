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Orta refüjü geçerek, duraktaki otobüse çarptı

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Orta refüjü geçerek, duraktaki otobüse çarptı

Lefkoşa'nın göbeğinde öğle saatlerinde sürat ve dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 13:15 sıralarında, Lefkoşa'da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, 25 yaşındaki Abdullahi Bashir Bakarı, yönetimindeki ZRB 496 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyretmesi sonucunda bir kaza yaşandı. Bakarı, sola Gazeteci Kemal Aşık Caddesine dönüşe geçtiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj üzerinden karşı seride geçmesi sonucu, o esnada yolcu indirmek için yolun solunda otobüs durağında durmakta olan 61 yaşındaki Zeki Kayabaşı  yönetimindeki THU 455 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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