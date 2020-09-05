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Akdoğan ve Vadili ilkokullarındaki testlerin sonucu çıktı

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Akdoğan ve Vadili ilkokullarındaki testlerin sonucu çıktı
Orta Mesarya köylerinden Akdoğan ve Vadili köylerinde saptanan pozitif vakalar bölgede endişe yaratırken, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu ve Vadili-İnönü İlkokulu öğretmenleri ve personoline yapılan PCR testlerinin sonucu yüreklere su serpti.
Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda çalışan bir sekreterin Covid-19 olmasından dolayı ve Vadili'de çıkan vakalar sonrası, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu ve Vadili-İnönü İlkokulu öğretmenleri ve personeline PCR testi yapıldı. Tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
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