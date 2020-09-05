Akdoğan ve Vadili ilkokullarındaki testlerin sonucu çıktı

Orta Mesarya köylerinden Akdoğan ve Vadili köylerinde saptanan pozitif vakalar bölgede endişe yaratırken, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu ve Vadili-İnönü İlkokulu öğretmenleri ve personoline yapılan PCR testlerinin sonucu yüreklere su serpti.

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda çalışan bir sekreterin Covid-19 olmasından dolayı ve Vadili'de çıkan vakalar sonrası, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu ve Vadili-İnönü İlkokulu öğretmenleri ve personeline PCR testi yapıldı. Tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.