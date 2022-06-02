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DAÜ “Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi” yarın açılıyor

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış, saat 10.00’da, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alacak

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DAÜ “Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi” yarın açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak hizmet verecek “Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi” yarın açılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış, saat 10.00’da, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alacak.

Açılış töreninde, Altuğra’nın yanı sıra DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ile Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu konuşma yapacak.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, tıp eğitimlerinin ilk yılında klinik uygulamalara girişi kapsayan “İyi Klinik Uygulamalar” dersi kapsamında DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri uzman hocalarıyla birlikte hasta bakarak klinik uygulamaları görme ve pratik yapma imkanı bulacak. Merkezde, yaşa bağlı kanser danışmanlığı, aşılama ve otizmle ilgili tarama testi gibi toplum sağlığına yönelik çeşitli hizmetler verilecek ve aynı zamanda araştırmalar yürütülecek.

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