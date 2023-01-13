Ölümlü kazaya beş yıl hapis

Güzelyurt- Lefke anayolunda geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Keziban Konuş’un hayatını kaybetmesine neden olan 25 yaşındaki Hatip Sanmaz, beş yıl hapis cezasına mahkum edildi



sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olan sanığın trafiğe çıktığını ve aracına aldığı yolcunun ölümüne neden olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Murat Soytaç şu şekilde değerlendirme yaparak kararı açıkladı.

Soytaç: “Sanık, kazanın ardından olay yerinden ayrılmayarak sözlü beyanları ile tahkikata ışık tutmuş mahkeme huzurunda da suçlarını kabul ederek adaletin tecellisine katkı koymuştur. Sanığın adaletin tecellisine yönelik olumlu katkısını ceza takdirinde lehinde dikkate almayı uygun buluruz. Sanık 25 yaşında genç ve sabıkasız bir kimsedir.

İki güzellik salonu bulunan sanık yaşadığı üzücü kaza dolayısı ile başı boş kalmış buna rağmen sanık kendi akıbetinden çok müteveffiyen ve ailesinin akıbetine üzülmüştür. Sanık yaşadığı kaza dolayısı ile derin bir üzüntü içerisine girmiş geceleri uyuyamayacak kadar ıstırap çekmektedir. Sanık tutuklu kaldığı süre içerisinde ailesi ile görüşememiş kendisini ziyaret etmek isteyen eniştesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu emeline ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştır. Tüm bu hususları sanığın kişisel ve ailevi durumu açısından lehinde değerlendirmeyi uygun buluruz. Sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyetini, trafik kazalarının ve trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğunu, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara sebep olduğunu ve mutlaka önüne geçilmesi gereken suçlar olduğunu, Yargıtay'ın bu tür suçlarda ceza takdir ederken sanığın özel durumundan ziyade kamu menfaatinin korunması yönünde ceza takdir edilmesi gerektiğine dair prensiplerden hareketle sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun buluruz” dedi.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Güzelyurt – Lefke anayolunda 7 Haziran 2022 tarihinde saat 21.25’te iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Keziban Konuş hayatını kaybetmişti.

25 yaşındaki Hatip Sanmaz, ZNU 290 plakalı kiralık aracıyla Lefke’ye doğru seyrettiği sırada, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucunda sağa meyilli viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 50 yaşındaki Ömer Konuş yönetimindeki HC 297 plakalı araçla yüz yüze çarpışmıştı.

Kaza sonucu ZNU 290 plakalı araç sürücüsü Hatip Sanmaz, HC 297 plakalı araç sürücüsü Ömer Konuş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Keziban Konuş, yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Keziban Konuş, kazadan 5 gün sonra yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Güzelyurt- Lefke anayolunda meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak yargı süreci tamamlanan 25 yaşındaki Hatip Sanmaz’ın aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. Sanmaz, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olan sanığın trafiğe çıktığını ve aracına aldığı yolcunun ölümüne neden olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Murat Soytaç şu şekilde değerlendirme yaparak kararı açıkladı.Soytaç: “Sanık, kazanın ardından olay yerinden ayrılmayarak sözlü beyanları ile tahkikata ışık tutmuş mahkeme huzurunda da suçlarını kabul ederek adaletin tecellisine katkı koymuştur. Sanığın adaletin tecellisine yönelik olumlu katkısını ceza takdirinde lehinde dikkate almayı uygun buluruz. Sanık 25 yaşında genç ve sabıkasız bir kimsedir. KKTC 'de kaldığı kısa sürede kaza dışında bir trafik sicili mevcut değildir. Sanık çocuk yaşta iken ailesi babası tarafından terk edilmiş ve sanık çalışma hayatına atılmak zorunda kalmıştır.İki güzellik salonu bulunan sanık yaşadığı üzücü kaza dolayısı ile başı boş kalmış buna rağmen sanık kendi akıbetinden çok müteveffiyen ve ailesinin akıbetine üzülmüştür. Sanık yaşadığı kaza dolayısı ile derin bir üzüntü içerisine girmiş geceleri uyuyamayacak kadar ıstırap çekmektedir. Sanık tutuklu kaldığı süre içerisinde ailesi ile görüşememiş kendisini ziyaret etmek isteyen eniştesi pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu emeline ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştır. Tüm bu hususları sanığın kişisel ve ailevi durumu açısından lehinde değerlendirmeyi uygun buluruz. Sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyetini, trafik kazalarının ve trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğunu, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara sebep olduğunu ve mutlaka önüne geçilmesi gereken suçlar olduğunu, Yargıtay'ın bu tür suçlarda ceza takdir ederken sanığın özel durumundan ziyade kamu menfaatinin korunması yönünde ceza takdir edilmesi gerektiğine dair prensiplerden hareketle sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun buluruz” dedi.Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.Güzelyurt – Lefke anayolunda 7 Haziran 2022 tarihinde saat 21.25’te iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Keziban Konuş hayatını kaybetmişti.25 yaşındaki Hatip Sanmaz, ZNU 290 plakalı kiralık aracıyla Lefke’ye doğru seyrettiği sırada, aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucunda sağa meyilli viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 50 yaşındaki Ömer Konuş yönetimindeki HC 297 plakalı araçla yüz yüze çarpışmıştı.Kaza sonucu ZNU 290 plakalı araç sürücüsü Hatip Sanmaz, HC 297 plakalı araç sürücüsü Ömer Konuş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Keziban Konuş, yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Keziban Konuş, kazadan 5 gün sonra yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetmişti.