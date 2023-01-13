Havaalanındaki polisleri darp etti

Ankaralı 46 yaşındaki aşırı alkollü Ali İnal adlı kişi, havaalanında olay çıkardı. Tasarrufundaki elektronik sigaraları gümrüğe vermesini isteyen polise “Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Sigaralarımı vermem” diye bağıran zanlı, ardından da polisleri darp etti



Polis, bunun üzerine Ali İnal’ın yüksek bir sesle bağırıp çağırıp el kol hareketleri yaptığını ve "Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem sigaralarımı vermem" deyip üç polisin gelip kendisine Güvenlik Karakoluna gelmesini söylemeleri üzerine "Beni bir yere götüremezsiniz" diyerek kendisini yerlere atması üzerine adı edileni yerden kaldırmaya çalışan Polis çavuşu M.Ç’yi iki eli ile yüzünü çizip her iki eli ile ayaklarından çekerek yüz üstü yere düşürmek suretiyle sol el baş parmağının ezilmesine neden olarak darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Ali İnal’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının turist statüsünde

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisi darp, görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından tutuklanan zanlı Ali İnal mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, 11 Ocak 2023 tarihinde saat 17:35 raddelerinde Havalimanında X-ray cihazının bulunduğu yerde Türkiye Ankara'da sakin 46 yaşındaki Ali İnal’ın 97 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada orada görevli polis memuru Tezel Yıldıran’ın kendisini elektronik sigaraları yurtdışına çıkarmaması ve gümrüğe teslim etmesi konusunda uyardığını anlattı.Polis, bunun üzerine Ali İnal’ın yüksek bir sesle bağırıp çağırıp el kol hareketleri yaptığını ve "Burası da Türkiye Cumhuriyetidir. Ben hiçbir yere gitmem sigaralarımı vermem" deyip üç polisin gelip kendisine Güvenlik Karakoluna gelmesini söylemeleri üzerine "Beni bir yere götüremezsiniz" diyerek kendisini yerlere atması üzerine adı edileni yerden kaldırmaya çalışan Polis çavuşu M.Ç’yi iki eli ile yüzünü çizip her iki eli ile ayaklarından çekerek yüz üstü yere düşürmek suretiyle sol el baş parmağının ezilmesine neden olarak darp ettiğini anlattı.Polis, zanlı Ali İnal’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının turist statüsünde KKTC 'de bulunduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.