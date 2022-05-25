Ölümlü kazaya 6 yıl hapis

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl aracıyla alkollü ve aşırı süratli şekilde seyrederken kaza yapan ve yanındaki arkadaşı Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulınus’un ölümüne neden olan Goodluck Osakpolor Ogbebor, 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili yargılanan zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor’un aleyhindeki davanın kararı dün açıklandı.Ogbebor, 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi.l7 Kasım 2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde 98 miligram alkol ve uyuşturucu etkisi altında Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklenmişti.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulınus olay yerinde yaşamını yitirmişti.Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olan sanığın trafiğe çıktığını ve aracına aldığı yolcunun ölümüne neden olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.Paulınus’un yaşamını yitirdiği kaza