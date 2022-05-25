2022 Yaz Renk Trendleri

Rahatlık ve doğaya geri dönüşü simgeleyen yaz renk trendleriyle değişime hazır olun! Sizde pozitif enerji verecek bu trend renklerle kombininize dokunuşlar yapıp büyük etkiler yaratabilirsiniz.



Gardırobunuzda renk patlaması etkisi yaratacak hatta sizi stresli anınızda bile aynaya baktığınızda huzurlu hissettirecek 2022 Yaz renk trendlerini araştırdık.

Sarı

Hadi rengarenk, cıvıl cıvıl stilinizle modunuzu yükseltme ve değişim yapma zamanı!

Pantone’nin 2022 yılı için seçtiği geleceğe umut veren güneşin enerjisinden ilham alan sarı renk trendi devam ediyor. Kombininizde yer alan sarı renkte bir pantolon, etek, ceket ya da çanta sayesinde parlayın.Sarı renk biraz iddialı görünebilir ama inanın bu renkten vazgeçemeyeceksiniz. ‘Ne zaman sarı renk giyinsem iltifat alıyorum’ diyeceksiniz. Yazın da vücudu saran sarı renkte triko elbise mükemmel bir seçim olacak deneyin deriz.





Pembe

Pozitif ve romantik havasıyla pembe yine baş tacımız.Unutmayın: Günlük stilinizde ya da davete giderken giyeceğiniz pembe renk sizi her zaman güzel gösterir!! Pembe rengin şeker tadındaki bıraktığı hissiyle bütün gözleri üstünüze çekebilirsiniz. Pembe gönlüm sende.











Lila

Elbise ve ceket takımlarına kadar lila renk hiç olmadığı kadar bu sezon çok popüler! Lila rengi yumuşacık ve sıcacık bir ton olduğu için stilinize zarif ve romantik bir görünüm sağlayabilirsiniz.











Mint Yeşili

Doğada bulunan en güzel renklerden olan mint yeşili çok moda! Yeşil-mavi olduğu için hem okyanusu hem de bitki dünyasını çağrıştırır. Sıcak günlerde inanılmaz derecede yatıştırıcı olan pürüzsüz ve serinletici bir renktir. Elbiselerde ve ceketlerde mint yeşili mükemmel duruyor! Özellikle yazın bu renkten bir kıyafet ya da aksesuar edinin deriz.









Gök Mavisi

Sanki berrak bir yaz günündeki gökyüzüne benzeyen yumuşak bir renk: Gök Mavisi

Sokak stilinizde gök mavisi rengiyle rahat bir nefes alın ve huzurlu hissedin. Modakonseptt ekibi olarak gök mavisi favori rengimiz.







Turuncu



Bu sezonun diğer tüm tonlara uyum sağlayacak turuncu rengi tercih edebilirsiniz,minimal üstler yaz boyunca moda olacak çarpıcı bir görünüm için turuncu tamda aranılan renk. Özellikle turuncu bol kesim pantolonlar çok moda! Turuncu renk, hem spor görünümlerde hem de şık takımlarda çok güzel duruyor.



