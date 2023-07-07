Ölümlü kazada araç sürücüsü cezaevine gönderildi

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda, 30 Haziran’da Aslanköy yakınlarında, aracıyla çarptığı bisiklet sürücüsü 48 yaşındaki Cemal Karadağ’a çarpıp, ölümüne sebebiyet veren Kazakistan uyruklu 42 yaşındaki Elena Krasulina aleyhine yürütülen polis soruşturması tamamlandı.
Bisiklet sürücüsü Elena Krasulina dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis, zanlıyı, davaları görüşüleceği tarihte mahkemede hazır olması için cezaevine göndermesini talep etti.
Yargıç, zanlıyı 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.
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