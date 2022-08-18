Ökkeş Taş’ın mağazasını Tatar açmıştı

Ülkeye izahatsız getirilen 30 milyon Euro ile ilgili tutuklanan zanlılardan Ökkeş Taş’ın, Sunix Kıbrıs Direktörü olduğu ve Taş’ın sahibi olduğu şirketin mağaza açılışının 2019 yılında Ersin Tatar tarafından yapıldığı ortaya çıktı



Son zamanlarda “kaynağı belli olmayan para akışı olaylarındaki artış” dikkat çeker noktaya geldi.

Hemen hemen her hafta KKTC Havaalanı’nda yakalanan kuryelerin çantalarından çıkan miktarlar dudak uçuklatırken, bu kadar yüklü meblağların nasıl bir cesaretle ülkeye sokulmaya çalışıldığı büyük bir muamma oldu.

Para kuryelerinin tespit edildiği lakin asıl “para babalarının” açıklanamadığı ülkede, devam eden davaların ayrıntıları ise oldukça dikkat çekti.

6 Ağustos günü Selim Tayşi ve aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi, tasarruflarındaki 800 bin Euro (yaklaşık 35 milyon TL) gibi ciddi miktardaki para ile ülkeye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen tahkikat sonucu “Yatırım yapacağız” diyerek 3 milyon Euro’su 6 gün içerisinde toplamda 30 Milyon Euro’yu ülkeye soktukları tespit edilen baba oğul Tayşi’nin, bu paraları teslim ettiği ismin de Ökkeş Taş olduğu belirlendi.

Siyasilerle dikkat çeken ilişkiler

Sunix Lefkoşa Direktörü Zanlı Ökkeş Taş’ın, ülke siyasetçileri ile olan ilişkileri ise dikkat çekti.

Özellikle Ulusal Birlik Partisi’ne mensup Bakan ve milletvekilleri ile yakın diyalog içerisinde olan Ökkeş Taş’ın üst yöneticilerle olan bu iyi ilişkileri; “3 milyon Euro’luk” cesaretini de tartışmaya açtı.

Polisin “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması kapsamında ülkeye izahatsız, kaynaksız getirilen 30 milyon Euro ile ilgili tutuklanan zanlılardan Ökkeş Taş’ın, Sunix Kıbrıs Direktörü olduğu belirlendi.

Zanlılar ile ilgili polis soruşturması sürerken, Ökkeş Taş’ın sahibi olduğu şirketin Girne’deki mağaza açılışının 2019 yılında dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldığı da arşivlerden çıktı.

Ökkeş Taş’ın Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok siyasi ile temasları ve birlikte çekilmiş fotoğrafları var.

Hatırlanacağı üzere; KKTC Havaalanı’na 800 bin Euro ile giriş yapmak isterken S.T’nin tutuklanmasıyla başlayan “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması genişledi, polis baba ile aynı ismi taşıyan oğlunun ülkeye getirdiği paranın 30 milyon Euro olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Meseleyle ilgili aranan kişiler olduğu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında zanlı S.T’nin 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim ettiği belirlenen ve tutuklanan Ökkeş Taş, dün yeniden mahkemeye çıktı, hakkında 2 gün tutukluluk kararı alınmıştı.

SUNİX Firması Şubat ayında da yine Girne’de etkinlik düzenlemiş, COVID-19 testinin pozitif olması nedeniyle etkinliğe katılamamış, plaket alması için kendisini temsilen Çağın Zort’u göndermişti.





