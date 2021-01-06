Öğretmenlik ve hemşirelik sınavlarına erteleme

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açılan öğretmenlik, hemşirelik sınavları ile kamu çalışanları arasındaki yazılı yarışma sınavları Nisan ayına ertelendi





Kamu Hizmeti Komisyonu(KHK) tarafından açılan öğretmenlik, hemşirelik sınavları ile kamu çalışanları arasındaki yazılı yarışma sınavları ertelendi. KHK'dan yapılan açıklamada 9-10-16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavları 3-4-10-11 Nisan 2021 tarihlerine, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Yüksek Hemşire sınavının ise 18 Nisan 2021 tarihine ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Mart 2021 sonuna kadar yapılacağı duyurulan yazılı yarışma sınavlarının ilerleyen günlerde açıklanacak tarihlerde yapılacağı duyuruldu.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun tarafından yapılan duyuru şöyle:



ÖNEMLİ DUYURU

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi süresince kamu hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu olarak yoğun bir çaba gösterilmekte ve tüm tedbirler alınarak yazılı ve sözlü yarışma sınavları gerçekleştirilmektedir. Son olarak, Sağlık Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda, gereken tüm tedbirler alınmış ve 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde 10 ayrı okulda, 5200 aday ve 500 gözetmenin katıldığı Yeterlik Sınavları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Gelinen son aşamada, son zamanlarda ülkemizde özellikle yerel vakalarda yaşanan artışlar nedeniyle Komisyonumuzun Okullarda düzenleyeceği ve geniş katılımlı olan yazılı yarışma sınavlarında ne gibi ek önlemler alınması hususunda Sağlık Bakanlığından yeniden görüş talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığından alınan görüşte, ülkemizde uygulanan karantina uygulamaları nedeniyle sınavlara katılmak isteyen bazı adayların temaslı ve/veya pozitif olmaları ve karantinada olmaları nedeniyle düzenlenecek olan sınavlara katılamayacakları ve buna ilaveten geniş katılımlı olan ve okullarda düzenlenen yazılı yarışma sınavlarında katılımın bu denli yüksek olması beklenirken kapalı ortamlarda bulaş riskinin artacağı düşünülmüş ve tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bu sınavların gerçekleştirilemeyceği sonucuna varılmıştır. Komisyon olarak, 9-10-16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan, 10 ayrı okulda 350 gözetmenin görev alıp, 1950 adayın katılacağı ve tüm hazırlıkları tamamlanmış olan Öğretmenlik Sınavları ile birlikte Okullarımızda geniş katılımlı olarak gerçekleştirilecek olan diğer kadroların yazılı yarışma sınavlarının Sağlık Bakanlığından gelen görüş doğrultusunda Mart 2021 sonrasındaki bir tarihe ertelenmesine Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından karar verilmiştir. Buna göre 9-10-16-17 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Öğretmenlik Sınavları 3-4-10-11 Nisan 2021 tarihlerine, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi kadrosunda bulunan ve 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan III. Derece Yüksek Hemşire sınavının ise 18 Nisan 2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Bunlara ilaveten, web sayfamızda Mart 2021 sonuna kadar yapılacağı duyurulan ve aşağıda belirtilen kadroların yeni sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde yine web sayfamız aracılığıyla adayların bilgisine getirilmesine karar verilmiştir. Yazılı yarışma sınavları ertelenen diğer kadrolar: MTÖD - Köy Kadın Kursu Öğretmeni MTÖD - Atölye Şeflikleri Posta Dairesi - IV. Derece Posta Memuru İstatistik Kurumu - III. Derece Yardımcı İstatistik Uzmanı III. Derece Analist/Programcı Sivil Havacılık Dairesi - I. Derece Hava Trafik Kontrolörü II. Derece Hava Trafik Kontrolörü I. Derece Meydan İşletme Memuru II. Derece Meydan İşletme Memuru I. Derece Meydan İtfaiye Memuru II. Derece Meydan İtfaiye Memuru I. D. Teknik İşler Ekip Sorumlusu (Elektrik-Elektronik) I. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) II. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) I. Derece Teknisyen (Makine) II. Derece Teknisyen (Makine) III. Derece Elektronik Mühendisi III. Derece Makine Mühendisi IV. D. Teknisyen (Elektrik-Elektronik) IV. Derece Teknisyen (Makine)





