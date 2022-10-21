banner875
banner815
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
9 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
10 0
 
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
14 0
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
27 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
46 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
11 0
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
22 0
banner878

Ocak üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

banner476

banner825
Ocak üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu
Yeşiltepe'de Behiç Özer'e' ait dairede ocak üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00’de meydana gelen yangında; 1 set üstü ocak, 1 davlumbaz ve 2 metrelik mutfak dolabı yandı. Mutfak duvarları ise duman nedeniyle islendi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.