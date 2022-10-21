Yeşiltepe'de Behiç Özer'e' ait dairede ocak üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00’de meydana gelen yangında; 1 set üstü ocak, 1 davlumbaz ve 2 metrelik mutfak dolabı yandı. Mutfak duvarları ise duman nedeniyle islendi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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