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Narkotikten “Vatan Operasyonu"

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Narkotikten “Vatan Operasyonu"
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Polis, önceki gün ve dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de yapılan “Vatan Operasyonu” kapsamında, 11 kişinin “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan tutuklandığını bildirdi.
Üç ilçede; toplam 460 gram ağırlığında hintheneviri türü, yaklaşık 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25 bin 5 TL,  240 Stg, 50 euro ve 50 ABD doları nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.
Operasyon kapsamında,  isimlerini baş harfleri A.H.B.A.(E-19), D.H.B.A.(K-20), C.K.O.(E-22), C.M.U.(E-21), I.S.O.(E-32), S.N.E.(K-28), K.S.U.(K-25), M.K.(E-32), İ.T.(E-27), L.O.S.(K-27) ve M.O.E. (E-29)  olan 11 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
 
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