banner913
banner932
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
2 0
İnönü şehitleri anıldı
İnönü şehitleri anıldı
9 0
 
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
32 0
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
43 0
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
16 0
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
71 0
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
72 0
banner964

Narkotikten Karanlık Yol Operasyonu

banner476

Girne’de polisin düzenlediği Karanlık Yol Operasyonu’nda 400 gram Hint keneviri türü, 8 gram metamfetamin türü uyuşturucu, üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, döviz cinsi paralar ele geçirildi

banner825
Narkotikten Karanlık Yol Operasyonu
banner960
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde ekipleri önceki gece Girne’de yaptıkları “Karanlık Yol Operasyonu” adını verdikleri operasyonla uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inandığı TL ve döviz cinsi para ele geçirdi.
Önceki gece 22.30 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında 31 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.’nin tasarrufunda yaklaşık 400 gram ağırlığında Hint keneviri türü ve yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi, iki metal öğütücü ve 6 cam pipo buldu.
Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Sterlin nakit para bulunarak emare alındı.
Polis narkotik ekibi, M.Y. yanında meseleyle ilgili bağlantısı olduğuna inanılan 37 yaşındaki isminin baş harfleri H.Ç.’yi de tutukladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.