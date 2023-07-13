Narkotikten Karanlık Yol Operasyonu

Girne’de polisin düzenlediği Karanlık Yol Operasyonu’nda 400 gram Hint keneviri türü, 8 gram metamfetamin türü uyuşturucu, üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, döviz cinsi paralar ele geçirildi

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde ekipleri önceki gece Girne’de yaptıkları “Karanlık Yol Operasyonu” adını verdikleri operasyonla uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inandığı TL ve döviz cinsi para ele geçirdi.

Önceki gece 22.30 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında 31 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.’nin tasarrufunda yaklaşık 400 gram ağırlığında Hint keneviri türü ve yaklaşık 8 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi, iki metal öğütücü ve 6 cam pipo buldu.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretinden temin edildiğine inanılan toplam 36 bin TL, 700 ABD Doları, 100 Euro ve 20 Sterlin nakit para bulunarak emare alındı.

Polis narkotik ekibi, M.Y. yanında meseleyle ilgili bağlantısı olduğuna inanılan 37 yaşındaki isminin baş harfleri H.Ç.’yi de tutukladı.

