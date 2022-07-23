Narkotik’ten dalga operasyonu

Mersin’den temin ettikleri yarım kilo uyuşturucuyu deniz yolu ile ayni gün Girne limanından KKTC’ye getiren iki kişi, uyuşturucuları piyasaya sürmelerine fırsat verilmeden Polisin “Dalga” ismini verdiği başarılı operasyonla yakalandı



Gazimağusa’da, önceki gün gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 26 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.O. tutuklandı.

Mersin’den temin ettikleri yaklaşık yarım kilo uyuşturucu maddeyi deniz yolu ile ayni gün Girne limanından KKTC’ye getiren ancak piyasaya sürmelerine fırsat vermeden Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğünün Dalga ismini verdikleri başarılı operasyonu sonucu ayni gün yakalanan M.A ve Ö.O, dün Gazimağusa kaza mahkemesinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şehadetinde, alınan bir ihbar doğrultusunda 21.07.22 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Gazimağusa’ da yönetimindeki HN 733 plakalı araçla seyir halinde olan zanlı M.A.’nın Gazimağusa narkotik ekiplerince tespit edilerek alıkonduğunu söyledi.

Araç içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 480 Gr. ve 20 Gr. olmak üzere 2 ayrı yerde toplam 500 Gr. ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık, suçüstü hali gereği zanlı M.A.’nın tutuklandığını söyledi. Zanlı M.A.’nın yapılan sorgulamasında bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 2 ile birlikte 21.07.22 tarihinde Mersin’den ithal ederek deniz yolu ile ayni gün Girne limanına geldikleri yönündeki beyanı doğrultusunda zanlı Ö.O.’nun da ayni gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen tanık, her iki zanlının mesele ile ilgili polise birer gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Bahse konu uyuşturucu maddeyi 21.07.22 tarihinde zanlı M.A. ile anlaşıp Mersin’den aldıklarını ve tasarruflarına geçirdikten sonra ayni gün deniz yolu ile Girne limanına ithal ettikleri yönünde zanlı Ö.O.’nun de ayni beyanı olduğunu belirten tanık, bir soru üzerine Zanlı M.A’nın kullanımındaki aracın zanlı Ö.O.’ya ait olduğunu söyledi. Emarelerin analiz ve incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiğini, henüz bir rapor temin edilemediğini, alınması gereken ifadeler yanında zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca kamera kayıtlarının inceleneceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.





