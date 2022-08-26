Mühendis Balemen, yoğun bakım

Alsancak’ta bir inşaatta üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralanan sorumlu mühendis 58 yaşındaki Kadriye Balemen, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı





Alsancak’ta bir inşaatta üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralanan sorumlu mühendis, Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Salı günü saat 09.00 sıralarında, Alsancak’taki bir inşaatta sorumlu mühendis olarak bulunan 58 yaşındaki Kadriye Balemen, inşaatın birinci katında dengesini kaybederek yaklaşık üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Balemen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

