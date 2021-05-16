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Motosikletli koyun sürüsüne daldı

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Motosikletli koyun sürüsüne daldı

Karpaz-İskele ana yolunda Ziyamet köyü civarında koyun sürüsüne çarpan motosikletli yaralandı; iki koyun telef oldu.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre kaza dün akşam 19.30 sıralarında meydana geldi.

24 yaşındaki Faruk Karahan, 33 EHC 50 Mersin plakalı motosikletle Karpaz’dan İskele’ye seyrettiği sırada Ziyamet Bağlar mevkiine geldiği zaman yolun güneyinden kuzeyine geçen Ramazan Bolat sorumluluğundaki koyun sürüsüne çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Karahan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken iki koyun kaza yerinde telef oldu.

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