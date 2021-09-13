Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Lefkoşa Kuzey çevre yolunda motosikletiyle aşırı süratli şekilde seyreden 39 yaşındaki Veli Umut Erkal, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı. Motosikletin paramparça olduğu kazada Erkal ağır yaralandı
Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
39 yaşındaki Veli Umut Erkal, yönetimindeki PT 678 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği esnada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal’ın tedavisi Yakın Doğu Hastanesi’nde sürüyor.