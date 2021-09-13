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Salgın gölgesinde yüz yüze eğitim

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020’den beri dönem dönem kesintiye uğrayan okullardaki yüz yüze eğitim, bugün yeni ders yılıyla birlikte yeniden başlıyor

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Salgın gölgesinde yüz yüze eğitim
 
KKTC’de koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda büyük ölçüde online devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde, yeniden okullara ve sınıflara dönülüyor… 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı bugün başlıyor.
Bugün ilköğretim, salı günü ortaöğretim ve meslek liselerinde yeni ders yılı açılacak.
İlköğretimde, nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlanacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayacak okullar şöyle belirtildi:
“Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, 
Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu.”
Mart 2020’den beri koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim çerçevesinde ülke genelinde kamu ve özel okullardakiler dâhil, yaklaşık 50 bin öğrenci ve 5 bin 800 öğretmen okullara dönecek.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak. Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından “Pandemi Kurulları” kurulacak. Okullarda görülecek pozitif vaka durumunda, “Pozitif Vaka ile Temas Protokolü” devreye girecek.
 
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