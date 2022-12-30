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Milli boksör mahkemede bayıldı

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Aşırı alkol etkisindeyken Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dördü polis biri güvenlik görevlisi olmak üzere beş kişiyi darp eden ve benzer suçlardan 12 sabıkası olan Metin Turunç, mahkemede baygınlık geçirdi. Zanlı cezaevine gönderildi

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Milli boksör mahkemede bayıldı
Polisi Darp Görevinden Men, Darp, Sarhoşluk Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavir Ve Harakette Bulunma suçlarından tutuklanan zanlı Metin Turunç mahkeme huzuruna çıkarıldı. Cezaevine gönderilmesi talep edilen Metin Turunç, duruşmada kısa süreli baygınlık geçirdi.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 25.12.2022 tarihinde saat 20: 30 raddelerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde Lefkoşa'da sakin 40 yaşındaki zanlı Metin Turunç’un aşırı derecede alkol tesiri altında bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapmasına ilişkin kendisini uyarmak isteyen dört polisi darp edip görevlerinden men ettikten sonra olaya müdahale etmek isteyen hastanedeki güvenlik görevlisi 29 yaşındaki M. A.T.’yi de darp ettiğini anlattı.
Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 12 tane benzeri suçlardan sabıkası bulunduğunu ve halen Polisi Darp ve Görevinden Men suçlarından 2022 yılı içerisinde teminatı bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı, Metin Tunç’un psikiyatr doktorunu tanık olarak dinletti ve çok ciddi ilaçlar kullandığını ayrıca bu ilaçları doğru kullanmadığında kontrolsüzce davranışlar seyredebileceğini anlattı. Duruşmada bayılan Metin Turunç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının halka ve polis teşkilatı için tehlike teşkil ettiğini belirtip, 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.
 
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