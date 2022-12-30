Lefkoşa-Gönyeli davası büyüyor

LTB ile Gönyeli Belediyesi arasında devam eden “kanalizasyon ve arıtma” davasında mahkeme, “bir belediyenin, başka bir belediye aleyhine kamu alacağı kapsamında işlem başlatabileceğine” karar verdi; icrayı engelleyen karar ortadan kalktı



LTB tarafından açılan davada dün yaşanan gelişme, bazı gazetelerde ve sosyal medyada “LTB davayı kazandı” şeklinde servis edildi.

Ancak Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı, davanın henüz sonuçlanmadığını ve hangi tarafın haklı olduğunun ancak davanın sonuçlanmasıyla ortaya çıkacağını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, kararı, “LTB’nin iddiasının geçerliliği” olarak değerlendirdi, “Umarım bu kararın gereklerini yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir” dedi.

TARAFLARIN İDDİALARI NELER?

İki belediye arasındaki dava, LTB’nin tek taraflı müracaatı ile mahkemeye dosyalanmıştı.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Atık Su Projesi çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Yatırım Programı (UNDP) tarafından yaptırılan iki toplumlu yeni artırma tesisini kullanan Gönyeli Belediyesi’nin, LTB’ye 20 milyon TL’lik kullanım borcu bulunduğunu iddia ediyor.

Gönyeli Belediyesi ise artırma tesisinin adanın her iki yanındaki kullanıcıların olduğunu ve herhangi bir belediyenin mülkü olmadığı öne sürerek, Lefkoşa Türk Belediyesi gibi Gönyeli Belediyesi‘nin de kullanıcılardan biri olduğunu iddia ediyor.

HARMANCI: “UMARIM İCRAYA GEREK KALMADAN BİR ÖDEME PLANI SUNULUR”

Dünkü dava sonucuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı şöyle dedi:

“Gönyeli belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yürütülen davada herhangi bir kamu kurumunun kamu alacakları tahsili usulü yasasına göre Kamu borçlusu sayılıp sayılamayacağı (bize göre evet, karşı tarafa göre hayır) Mahkememizin bugün (dün) açıkladığı karara göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iddiasının geçerliliği yönünde sonuçlanmıştır.

Umarım uzun zamandır kanalizasyon sisteminin LTB üzerinden kullanılarak herhangi bir ücret (arıtma ve taşıma) ödenmemesi ve bunun yarattığı sonuçlar, bu kararın gereklerini (icra) yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir ( yaklaşık 20 milyon Türk Lirası).

Bizim görevimiz Lefkoşa’nın her türlü hakkını, hukuk mücadelesi vererek aramaktır ama diyalog ve uzlaşı ile çözülmeyecek konu da yoktur.”

AVUKAT ESENDAĞLI: “AÇIKLAMA VE HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı ise, dün okunan mahkeme kararında, Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Esendağlı, “Bugün (dün) Yargıtay huzurunda karara bağlanan ihtilaf, sadece Bir Belediyenin Başka Bir Belediye Aleyhine Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası tahtında işlem başlatabilip başlatamayacağı ile sınırlı idi” dedi.

Esendağlı, iki belediye arasında böyle bir borcun var olup olmadığı ile ilgili açılmış olan davanın görüşülmeye devam ettiğini, “bu davada Gönyeli Belediyesi’nin kendisinden talep edilen meblağların haksız olduğuna ilişkin çok ciddi argümanları bulunduğunu” iddia etti.

Esendağlı, “Dava henüz sonuçlanmamıştır ve ihtilafın esasında hangi tarafın haklı olduğu ancak bu davanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu husus, bugünkü mahkeme kararında da vurgulanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

LTB’NİN AVUKATI MALYALI: “İCRAYI ENGELLEYEN MAHKEME KARARI ORTADAN KALKTI”

Öte yandan Esendağlı’nın sosyal medyadaki açıklamasına yorum yapan LTB’nin avukatı Hüseyin Malyalı, açıklamada bazı eksiklikler bulunduğuna işaret ederek, icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararının ortadan kalktığına vurgu yaptı:

“Mahkemenin Gönyeli Belediyesi aleyhine verdiği haciz emrinin ‘yetkisizlik nedeni ile’ iptali için Gönyeli Belediyesi tarafından açılan dava, bugün verilmiş olan kararla reddedilmiş oldu. Dolayısı ile LTB bugün itibari ile Gönyeli Belediyesi’ne, ödeme emri ve mahkemenin verdiği haciz emri uyarınca icraya gitmekte serbesttir. Kararı okunan davada taraflar sadece akademik bir tartışma yapmadı; neticede icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı da ortadan kalkmış oldu.”

İKİ

Öte yandan konuyla ilgili ulaştığımız LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mahkeme kararının ardından Gönyeli Belediyesi’nin

Harmancı, bu borcun 17 milyon TL ve faiz olduğunu belirterek, iki başkanın uzlaşı içerisinde sorunu çözeceğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gönyeli Belediyesi arasında devam eden “kanalizasyon ve arıtma” davasında mahkeme, “bir belediyenin, başka bir belediye aleyhine kamu alacağı kapsamında işlem başlatabileceğine” karar verdi; icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı ortadan kalktı.LTB tarafından açılan davada dün yaşanan gelişme, bazı gazetelerde ve sosyal medyada “LTB davayı kazandı” şeklinde servis edildi.Ancak Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı, davanın henüz sonuçlanmadığını ve hangi tarafın haklı olduğunun ancak davanın sonuçlanmasıyla ortaya çıkacağını söyledi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, kararı, “LTB’nin iddiasının geçerliliği” olarak değerlendirdi, “Umarım bu kararın gereklerini yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir” dedi.İki belediye arasındaki dava, LTB’nin tek taraflı müracaatı ile mahkemeye dosyalanmıştı.Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Atık Su Projesi çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Yatırım Programı (UNDP) tarafından yaptırılan iki toplumlu yeni artırma tesisini kullanan Gönyeli Belediyesi’nin, LTB’ye 20 milyon TL’lik kullanım borcu bulunduğunu iddia ediyor.Gönyeli Belediyesi ise artırma tesisinin adanın her iki yanındaki kullanıcıların olduğunu ve herhangi bir belediyenin mülkü olmadığı öne sürerek, Lefkoşa Türk Belediyesi gibi Gönyeli Belediyesi‘nin de kullanıcılardan biri olduğunu iddia ediyor.Dünkü dava sonucuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı şöyle dedi:“Gönyeli belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yürütülen davada herhangi bir kamu kurumunun kamu alacakları tahsili usulü yasasına göre Kamu borçlusu sayılıp sayılamayacağı (bize göre evet, karşı tarafa göre hayır) Mahkememizin bugün (dün) açıkladığı karara göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iddiasının geçerliliği yönünde sonuçlanmıştır.Umarım uzun zamandır kanalizasyon sisteminin LTB üzerinden kullanılarak herhangi bir ücret (arıtma ve taşıma) ödenmemesi ve bunun yarattığı sonuçlar, bu kararın gereklerini (icra) yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir ( yaklaşık 20 milyon Türk Lirası).Bizim görevimiz Lefkoşa’nın her türlü hakkını, hukuk mücadelesi vererek aramaktır ama diyalog ve uzlaşı ile çözülmeyecek konu da yoktur.”Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı ise, dün okunan mahkeme kararında, Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Esendağlı, “Bugün (dün) Yargıtay huzurunda karara bağlanan ihtilaf, sadece Bir Belediyenin Başka Bir Belediye Aleyhine Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası tahtında işlem başlatabilip başlatamayacağı ile sınırlı idi” dedi.Esendağlı, iki belediye arasında böyle bir borcun var olup olmadığı ile ilgili açılmış olan davanın görüşülmeye devam ettiğini, “bu davada Gönyeli Belediyesi’nin kendisinden talep edilen meblağların haksız olduğuna ilişkin çok ciddi argümanları bulunduğunu” iddia etti.Esendağlı, “Dava henüz sonuçlanmamıştır ve ihtilafın esasında hangi tarafın haklı olduğu ancak bu davanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu husus, bugünkü mahkeme kararında da vurgulanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.Öte yandan Esendağlı’nın sosyal medyadaki açıklamasına yorum yapan LTB’nin avukatı Hüseyin Malyalı, açıklamada bazı eksiklikler bulunduğuna işaret ederek, icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararının ortadan kalktığına vurgu yaptı:“Mahkemenin Gönyeli Belediyesi aleyhine verdiği haciz emrinin ‘yetkisizlik nedeni ile’ iptali için Gönyeli Belediyesi tarafından açılan dava, bugün verilmiş olan kararla reddedilmiş oldu. Dolayısı ile LTB bugün itibari ile Gönyeli Belediyesi’ne, ödeme emri ve mahkemenin verdiği haciz emri uyarınca icraya gitmekte serbesttir. Kararı okunan davada taraflar sadece akademik bir tartışma yapmadı; neticede icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı da ortadan kalkmış oldu.”İKİ BAŞKAN UZLAŞACAKÖte yandan konuyla ilgili ulaştığımız LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mahkeme kararının ardından Gönyeli Belediyesi’nin yeni başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile görüştüklerini, Amcaoğlu'nun uzlaşma önerdiğini, yılbaşının ardından toplantı yapıp konunun masaya yatırılacağını kaydetti.Harmancı, bu borcun 17 milyon TL ve faiz olduğunu belirterek, iki başkanın uzlaşı içerisinde sorunu çözeceğini söyledi.