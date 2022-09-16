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Metehan’da 93 kilo kaçak et

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Metehan’da 93 kilo kaçak et
Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, saat 08.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; 50 yaşındaki isminin baş harfleri S.B.’nin kullanımında bulunan araç ile GKRY bölgesinden almış olduğu 93 kilo sığır etini kanunsuz olarak KKTC’ye geçireceği sırada suçüstü tespit edildi.  Söz konu şahıs “gümrüksüz mal tasarrufundan” tutuklandı.
 
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