Metehan’da 143 kg dana ve kuzu eti ele geçirildi

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda araçta yapılan aramada 143 kilogram ağırlığında dana ve kuzu eti ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu etler, Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi memurları tarafından bugün Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen (E-61) kullanımındaki araçta ele geçirildi.

Ş.D.’ye “gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu” gerekçesiyle Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi.

