banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
28 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
24 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
21 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
358 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
41 0
banner529
banner570

Menginin öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı

banner476

Lefkoşa’da dün bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi’nin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi zanlı olarak tutuklandı.

Menginin öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı
banner601
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan Halil İbrahim Mengi’nin (E-34), sert bir cisim ile başına vurulmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen C.O. (K-64) ve S.C. (K-41) “taammüden adam öldürme, adam öldürme” suçlarından tutuklandı.
Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.