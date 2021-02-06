Menginin öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi’nin öldürülmesiyle ilgili 2 kişi zanlı olarak tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ölü olarak bulunan Halil İbrahim Mengi’nin (E-34), sert bir cisim ile başına vurulmak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen C.O. (K-64) ve S.C. (K-41) “taammüden adam öldürme, adam öldürme” suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.