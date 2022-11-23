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Maskesini çeken kişiyi darp eden Bozlar’a üç ay hapis

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Lefkoşa’da, yüzündeki maskeyi çeken şahsı darp eden Vural Bozlar, 3 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı

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Maskesini çeken kişiyi darp eden Bozlar’a üç ay hapis
 
 
Lefkoşa’da iki yıl önce meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak yargılanan Vural Bozlar’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Vural Bozlar, 3 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı
Vural Bozlar, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdi Çavuş Sokak üzerinde yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olmuştu.
 
 
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