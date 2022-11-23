Maskesini çeken kişiyi darp eden Bozlar’a üç ay hapis

Lefkoşa’da, yüzündeki maskeyi çeken şahsı darp eden Vural Bozlar, 3 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı





Lefkoşa’da iki yıl önce meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak yargılanan Vural Bozlar’ın aleyhindeki karar dün açıklandı. Vural Bozlar, 3 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı

Vural Bozlar, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdi Çavuş Sokak üzerinde yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olmuştu.



