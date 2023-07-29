Lefkoşa’da alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen kaza sonucunda, 2 kişi yaralandı 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen kaza sonucunda, 2 kişi yaralandı 2 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 00:35 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Dölcü (E-29), 92 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUE 675 plakalı salon araç ile Ortaköy istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Kaner Group Ltd isimli iş yeri önlerinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bordür taşlarına çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yolun sağına savrulduğu sırada, o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Serap Artan (K-48) yönetimindeki NU 698 plakalı aracın sol arka yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan NU 698 plakalı araç, orta refüj içerisinde bulunan elektrik direğine, ardından da palmiye ağacına çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan NU 698 plakalı araç sürücüsü Serap Artan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Zarif Namık (K-36) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tevdilerinin ardından müşahede altına alındı.

ZUE 675 plakalı araç sürücüsü Mehmet Dölcü ile söz konusu aracı kiralayan ve sözleşmede ismi bulunan Ömer Faruk Ündar (E-28) tutuklandı.

