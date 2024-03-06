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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın

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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Işıl Reklam (Mobilya) isimli iş yerinde Saat 17.20 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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