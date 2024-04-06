Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan SV 822 plakalı salon araç sürücüsü Mehmet Sait Baycengiz (E-24), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur Yurtseven (K-21) ise yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza ile yapılan açıklama şöyle:

“06.04.2024 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde Mehmet Sait BAYCENGİZ (E-24) yönetimindeki SV 822 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde batı istikametine doğru seyrettiği sırada seyrettiği güzergah üzerinde bulunan sanayi çemberine yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasındaki gidiş ve gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde savrularak yoluna devam edip çemberi çevreleyen bordür taşlarına ardından da yolun solundan çıkarak beton sete çarpmıştır.”

