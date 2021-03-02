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Lefkoşa'da intihar

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Küçük Kaymaklı bölgesinde 26 yaşında bir genç intihar etti

Lefkoşa'da intihar
Küçük Kaymaklı Şht Hüseyin Ruso Stadyumu yanındaki sosyal konutlar bölgesinde bu sabah saatlerinde, Lefkoşa sakini Ertan Kaya (E-26), van tipi bir araç içerisinde kendini asarak intihar ettiği bildirildi.

Genci tanıyanlardan aldığımız bilgiye göre Kaya önce alkol alıp sonra da kendini asmak suretiyle hayatına son verdi. Olayı haber alan gencin yakınları fenalık geçirirken Ertan Kaya'nın ailesiyle bir sorunu bulunmadığını dile getirdiler

Ayrıntılar gelecek...
 
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