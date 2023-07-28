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Lefke'deki trafik kazasında Feride Bozkurt yaralandı

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Lefke'deki trafik kazasında Feride Bozkurt yaralandı
Lefke’de meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Feride Bozkurt yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün 12.30 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi'nde, ER 706 plakalı salon araçla güneye doğru seyreden Feride Bozkurt (K-47), yolun sonundaki "T" kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun karşısından yoldan çıktı ve yolun alt tarafında bulunan beton su kanalına düştü.


Kazada yaralanan Feride Bozkurt, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndekitedavisinin ardından bel kemiğinde kırık teşhisiyle müşahade altına alındı.
 
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