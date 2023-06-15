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Kuzeninin eşini ve kardeşini dövdü

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Lefkoşa’da Mehmet Yalçın adlı kişi, henüz aranmakta olan diğer bir zanlı ile birlikte kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşi Mustafa Kulu ve erkek kardeşi Zekeriye Kulu’yu feci şekilde darp etti

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Kuzeninin eşini ve kardeşini dövdü
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Kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşini ve erkek kardeşini döven zanlı Mehmet Yalçın “Ciddi Darp ve Darp” suçlarından tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz, olguları aktardı.
Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Mehmet Yalçın’ın 13 Haziran 2023 tarihinde Lefkoşa Organize sanayi bölgesi 26 sokak üzerinde meydana gelen “Ciddi Darp ve Darp” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 13.06.2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Lefkoşa’da Organize sanayi bölgesi 26 sokak üzerinde faaliyet gösteren Class oto isimli işletme önünde Lefkoşa’da sakin Mehmet Yalçın ve henüz aranmakta olan diğer bir zanlı ile ailevi problemlerinden dolayı kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşi Lefkoşa’da sakin Mustafa Kulu ve erkek kardeşi Zekeriye Kulu’nun yüzlerine ve vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle adı edileni, ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.
Polis, Mehmet Yalçın’ın mahkeme emri gereği tutuklandığını diğer zanlının ise halen mâhkeme emri gereği arandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların aleyhinde yürütülen tahkikatın henüz yeni başladığını, meselede olayı aydınlatıcı kamera görüntüleri mevcut olup incelenmeleri gerektiğini, aranmakta olan bir zanlı ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranan şahsın bulunmasına etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütebilmem için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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