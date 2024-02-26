KSTBÜ'deki soruşturmada zanlı M.D. teminatla serbest bırakıldı

Güzelyurt'taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan M.D., ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.



“Sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından yargılanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü M.D., 3 günlük tutukluğunun ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, M.D'nin 100 bin TL nakit tazminat, iki kişinin imzalayacağı 750'şer bin TL’lik kefil kefaleti ile serbest bırakılmasına karar verdi. Bunun yanında, M.D.'nin gelecek davalara katılımının sağlanabilmesi için M.D.'ye seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir ispat-ı vücut koşulu getirildi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurundaki duruşmada, tahkikat memuru, son duruşmanın yapıldığı cuma gününden bugüne kadar yürütülen soruşturma hakkında bilgiler aktardı.

Tahkikat memuru, Psikoloji Bölümü’ne kayıt yapan ancak 3 ve 4’üncü sınıfın derslerine girmeden mezun edilen M.D.'nin diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını, ardından çalışmakta olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve barem içi artış için Personel Dairesine tedavüle sürdüğünü hatırlattı.

Tahkikat memuru, talep edilen barem içi artışın M.D.'nin müdür pozisyonunda olmasından dolayı yürürlüğe konulmadığını kaydetti.

Zanlının yaz okulu ve üst sınıflardan ders aldığı yönünde açıklamalarının da doğru olmadığının tespitinin yapıldığını belirten tahkikat memuru, M.D.'nin bölümden mezun olabilmesi için 61 dersten başarılı olması gerektiği ancak bu derslerin 38’inin, başarılı olmadığı halde, üniversiteye ait sistem aracılığıyla “sahte” not girişi yapılarak başarılı şekilde gösterildiğini kaydetti.

Tahkikat memuru, ek olarak, M.D.'nin bazı derslere kayıt yaptırmadığı halde de başarılı gösterildiğinin tespitinin yapıldığını belirtti.

Notların tutuklu olan üniversite direktörü S.G. tarafından geçerli hale getirildiğini belirteren tahkikat memuru, soruşturma kapsamında bugüne kadar toplamda 13 ifadenin alındığını açıkladı. Tahkikat memuru, üniversite hocalarından alınan ifadelerde de M.D.'nin derslere katılmadığının tespitinin yapıldığını söyledi.

Ardından tahkikat memuru, bu safhada zanlının tahkikata etki edeceği sürecin tamamlandığını, o nedenle zanlının ilerde yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise zanlının, 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750'şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.

Aynı gün tutuklanan zanlı K.D. ise bugün Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılacak.

