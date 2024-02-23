banner913
banner932
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
8 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
11 0
 
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
14 0
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
59 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
22 0
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
16 0
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
41 0
banner1012

KSTBÜ'deki soruşturmada zanlı M.D. mahkemeye çıkarıldı

Hakkında üç gün tutukluluk emri verildi

banner974
KSTBÜ'deki soruşturmada zanlı M.D. mahkemeye çıkarıldı
banner971
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan zanlı M.D.'ye, bugün çıkarıldığı mahkemede  üç gün tutukluluk  verildi.
Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren KSTBU'da yürütülen sahte belge soruşturması kapsamında dün tutuklanan zanlı M.D. bugün Lefkoşa'da  mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.  
Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda saat 10.00’da başlayan duruşmada, tahkikat memuru, 6 Şubat tarihinde başlayan soruşturma neticesinde; zanlı M.D’nin Psikoloji Bölümü'ne kaydolduğu, 3'üncü ve 4’üncü sınıfta derslere girmeden 3 yılsonunda mezun edilerek diplomasının Milli Eğitim Bakanlığına verilerek tedavüle sürüldüğünün belirlendiğini  kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müdürlük görevi yapan M.D.’den izahat istenmesi üzerine ise üniversite öğrenimi gördüğü sırada yaz okulu ve üstten ders aldığını söylediğini dile getiren tahkikat memuru, yapılan soruşturma kapsamında bu ifadenin doğru olmadığının görüldüğün belirtti.
Zanlı M.D.’nin evinin arandığını da sözlerine ekleyen tahkikat memuru, konu ile ilgili birçok kişiden ifade alınacak olmasından dolayı davanın selameti açısından zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlının 3 gün daha tutuklu kalması emirini verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.