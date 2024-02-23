KSTBÜ'deki soruşturmada zanlı M.D. mahkemeye çıkarıldı

Hakkında üç gün tutukluluk emri verildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan zanlı M.D.'ye, bugün çıkarıldığı mahkemede üç gün tutukluluk verildi.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren KSTBU'da yürütülen sahte belge soruşturması kapsamında dün tutuklanan zanlı M.D. bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda saat 10.00’da başlayan duruşmada, tahkikat memuru, 6 Şubat tarihinde başlayan soruşturma neticesinde; zanlı M.D’nin Psikoloji Bölümü'ne kaydolduğu, 3'üncü ve 4’üncü sınıfta derslere girmeden 3 yılsonunda mezun edilerek diplomasının Milli Eğitim Bakanlığına verilerek tedavüle sürüldüğünün belirlendiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müdürlük görevi yapan M.D.’den izahat istenmesi üzerine ise üniversite öğrenimi gördüğü sırada yaz okulu ve üstten ders aldığını söylediğini dile getiren tahkikat memuru, yapılan soruşturma kapsamında bu ifadenin doğru olmadığının görüldüğün belirtti.

Zanlı M.D.’nin evinin arandığını da sözlerine ekleyen tahkikat memuru, konu ile ilgili birçok kişiden ifade alınacak olmasından dolayı davanın selameti açısından zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlının 3 gün daha tutuklu kalması emirini verdi.

