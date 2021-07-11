Köseoğlu: Adaletin yerini bulacağı inancındayım

Geçtiğimiz gün özel hayatın gizliliği ihlali ile suçlanan ve mahkemeye çıkartılan Yeniboğaziçi alt yapı antrenörü ve İskele Trabzonspor antrenörü Vural Köseoğlu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Köseoğlu, "Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve mutlaka gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerini bulacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

Köseoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Malumunuz özel hayatımla ilgili basına yansıyan haberlerin iddia edildiği gibi olmadığını spor yaşantımdaki duruşumdan, başta spor camiası olmak üzere,gerek siyasi arena gerekse sosyal yaşamımda beni tanıyanların çok iyi bildiğinden eminim.

Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında fazla konuşamamakla birlikte, iddia edilen konuların tamamen özel hayat ile alakalı olduğunu ve iddia edildiği gibi bir erkeğe yakışmayacak iddialar olduğunu buradan belirtmek isterim.

Konu yargıya taşınmış olup,avukatım aracılığı ile konunun iddia makamı şahıslar arasında özel yaşam ile ilgili uzun süren bir huzursuzluk ve geçimsizlik olduğu ile ilgili elimizdeki delilleri (adam tutup kendi işyerimin yakılması ve buna benzer birçok tehdit ve sözlü mesaj) yüce mahkemeye sunmuş bulunuyoruz.

Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve mutlaka gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerini bulacağı inancındayım. Sevgili dostlarım ve saygı değer kamuoyu, konu ne olursa olsun kimsenin onurunu yaralayacak iftiralar atamayacağını yargı önünde ispatlayacağımı sizlere belirtmek isterim. Saygılarımla…



