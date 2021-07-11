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Bir kişiye daha Türkiye'ye girme yasağı

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Bir kişiye daha Türkiye'ye girme yasağı

Muhalif duruşuyla tanınan Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar Dr. Ahmet Cavit An bugün İstanbul Havalimanı‘ndan Türkiye‘ye alınmadı ve kendisinin ülkeye giriş yasağı olduğu söylenerek ülkeye geri gönderildi

An, İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye alınmadı

Özgür Gazete‘ye konuşan Dr. An, ablasıyla birlikte İzmir‘e transit uçmak için bu sabah Ercan Havaalanı‘ndan saat 06:20 uçağıyla İstanbul’a gittiğini anlattı.

İstanbul Havalimanı’nda polis kontrolü için sıraya girdiklerini belirten An, “Ablam kontrolden geçti, sıra bana gelince durdurdular. Sizi alamayız diyerek ‘G28 nedeniyle’ dediler” dedi. (G28: ‘Milli güvenlik aleyhine faaliyetler”’ olarak nitelendiriliyor ve bu kapsama alınan kişiler sınır dışı ediliyor)

“Ülkeye girişiniz yasak”

Polisin bu açıklamasından sonra kapısında ‘Immigration Department‘ (Göç Dairesi) yazan bir odaya alındığını belirten An, burada neden ülkeye giremediğinin sebebini sorduğunu ve verilen cevabı aktardı.

An, “2020 yılının Eylül ayında alınan bir kararmış bu. ‘Ülkeye girişiniz yasak’ dediler ve ancak Kıbrıs’a dönüp TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden bilgi alabileceğimi söylediler. Elime bir kağıt verdiler ve o kağıtta ülkeye kabul edilmeme nedenleri arasından, ‘Yasa Numarası: 65/58 Article 15-1B hakkında’ yazan maddeyi işaretlediler. Bir sonraki uçuşla da beni adaya geri gönderdiler” dedi.

Ahmet Cavit An kimdir?

Emekli Çocuk Doktrou olan Ahmet Cavit An aynı zamanda Araştırmacı Yazardır. An, 1989’da kurulan Bağımsız ve Federal Kıbrıs İçin Temas Grubu’nun da hem kurucuları arasında yer almış hem de Türk Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür.

Kaynak: ÖzgürGazete

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