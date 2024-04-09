KKTC’de ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

