Lefkoşa’da evinde uyuyan 15 yaşında kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan Mehmet Aygül’e üç gün daha tutukluluk verildi. Zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşaflara DNA incelemesi yapılacak



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren

Açıkada 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında K. Kaymaklı

Polis zanlının müştekinin bilgi dışında dudağından öptüğü anı cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçiçi fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis olayın müştekinin şikayeti üzerine bilgilerine geldiği ve soruşturma başlatıldığını ve zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını, müştekinin doktor kontrolüne götürüldüğünü ve rapor hazırlanması gerektiğini ayrıca zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşafların DNA incelemesi yapılacağını zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında kız çocuğuna karşı “Cocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Cinsel Saldırı” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Aygül mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.Açıkada 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında K. Kaymaklı Lefkoşa da zanlı Mehmet Aygül’ün ikametgahının salon kısmındaki çek yat üzerinde alkollü şekilde uyur vaziyette bulunan 15 yaşındaki kızın rızası olmaksızın cinsel davranışla dudağından öpüp, sütyenini çıkartıp, kilotunu yırtmak sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.Polis zanlının müştekinin bilgi dışında dudağından öptüğü anı cep telefonu ile fotoğraf çekerek WhatsApp üzerinden geçiçi fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.Polis olayın müştekinin şikayeti üzerine bilgilerine geldiği ve soruşturma başlatıldığını ve zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını, müştekinin doktor kontrolüne götürüldüğünü ve rapor hazırlanması gerektiğini ayrıca zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşafların DNA incelemesi yapılacağını zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.