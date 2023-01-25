Giden canın hesabını kim verecek?

Havalimanında rahatsızlanan ancak hiçbir sağlık görevlisi ve ambulans olmaması nedeniyle yarım saat boyunca Lefkoşa’dan ambulans gelmesini bekledikten sonra yaşamını yitiren 57 yaşındaki İskan Aruk’un ardından ailesi, bu konudaki ihmale dikkat çekiyor

Havalimanında, önceki akşam Türkiye’ye gitmeye hazırlanırken aniden rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren 57 yaşındaki İskan Aruk’un doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiği tespit edildi.

Öte yandan acılı aile, İskan Aruk’un hayatını kaybetmesine ihmalin neden olduğunu söyledi.

İskan Aruk’un rahatsızlandığı anda yanında olan yeğeni Ferhat Aruk, HALKIN SESİ’ne konuştu, tepkisini dile getirdi.

Aruk, havaalanında hiçbir sağlık görevlisi ve ambulans olmadığına dikkat çekti.

Ferhat Aruk, İskan Aruk’un rahatsızlandığı anda ambulansı aradıklarını ancak ambulansın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden çıkıp gelmesi nedeniyle yarım saat ambulans beklediklerini dile getirdi.

Ferhat Aruk, ambulans geldiğinde ise İskan Aruk’a anında müdahale yapılmadığını belirtti.

Havaalanında yeğenine ilk anda müdahale edebilecek hiçbir sağlık merkezi ve sağlık ekibinin bulunmadığına isyan eden Ferhat Aruk, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Öte yandan T&T Airport tarafından işletilen Havaalanı'nda acil durumlarda hizmet verecek ambulans ve sağlık hizmeti bulundurulmamasına devlet yetkilileri de seyirci kalıyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından havalimanlarında ambulans bulundurulmasının zorunlu olmasına rağmen günde binlerce insanın seyahat ettiği, ciddi kazaların olabileceği Havalimanı'nda tüm insanların sağlık güvenliğinin tehlikeye atılmasına göz yumulmaya devam ediliyor.

