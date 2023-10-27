Kişmir’in davası 27 Kasım’a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in, yazdığı bir makaleden dolayı hakkında açılan dava 27 Kasım’a ertelendi.

Bugünkü duruşmayı bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, Kişmir’in ailesi ve yakınları takip etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Dizdarlı Ergüden huzurunda görüşülen davada, Kişmir’i, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Avukat Cansu N. Nazlı temsil etti.

Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, Avukat Esendağlı’nın, Başsavcılık'la görüşme talebi üzerine aynı kefaletle, davanın 27 Kasım Pazartesi gününe ertelenmesine karar verdi.

-Esendağlı

Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İlk soruşturma aşaması için Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda bulunduklarını belirten Esendağlı, geçen defa Savcılığın bunun duruşmalı ilk soruşturma olarak yapılması yani tanıkların dinlenmesi, emarelerin alt mahkeme tarafından değerlendirilmesi ve Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale kararının olup, olmayacağının Kaza Mahkemesi tarafından karara bağlanması noktasında ilerleyeceğini beyan ettiğini kaydetti.

Kendilerinin ise bu davanın ileri götürülmemesi ve bu aşamada savcılık tarafından tekrar değerlendirilerek, geri çekilmesi ve bu hususta bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Esendağlı, bugün itibarıyla Savcılığın mahkeme huzurunda davasında ısrarlı olacağını beyan ettiğini söyledi.

Esendağlı, kendilerinin ise verilecek süre içerisinde özellikle yazının tekniği açısından da bir çalışma yaparak, Savcılık makamıyla görüşmeleri son raddeye kadar zorlamak istediklerini ifade etti.

Görüşmelerin nihayete ermesine fırsat vermek üzere mahkemenin davayı 27 Kasım’a ertelediğini kaydeden Esendağlı, 27 Kasım’a kadar görüşme denilen aşamayı tamamlamayı temenni etti.

Hasan Esendağlı, Savcılığın davasında ısrarlı olması durumunda ise mahkemenin belirleyeceği duruşma takvimine göre tanıkların dinlenmesi geçileceğini söyledi.

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’e 10 yıla kadar hapis cezası öngören ceza davası açılması talep ediliyor.