banner583
banner676
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
54 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
45 0
 
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
24 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
65 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
14 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
73 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
36 0
banner661
banner682

Kermiya yolundaki kaza korkuttu

banner476

Sabahın erken saatlerinde Kermiya yolunda meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.

banner666
Kermiya yolundaki kaza korkuttu
Bu sabah saat 07:00 raddelerinde Kermiya'dan Dereboyu'na gelmekte olan NK 866 Plakalı Toyota Vitz marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Araç sürücüsünün hastahaneye kaldırıldığı gelen haberler arasında.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.