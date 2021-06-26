Kermiya yolundaki kaza korkuttu

Bu sabah saat 07:00 raddelerinde Kermiya'dan Dereboyu'na gelmekte olan NK 866 Plakalı Toyota Vitz marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Araç sürücüsünün hastahaneye kaldırıldığı gelen haberler arasında.
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