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Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu

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Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Lefkoşa Kermiya bölgesinde saat  11.00 sıralarında nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sonucu yaklaşık 12 dönüm biçilmemiş arpa yandı.
Polisten yapılan açıklamada, yangına polis ve itfaiyenin yanı sıra, bölgede bulunan bir inşaat şirketine ait iş makinesi ve işçilerin müdahale ettiği ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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