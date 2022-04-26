Bıçakla üzerine yürüdü

Gazimağusa’da surlar içerisinde araç park yerinde önceden tanıdığı bir şahsın üzerine bıçakla yürüyen isminin baş harfleri İ.G, şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.



Zanlı dün Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz bıçak taşıma ve korkutmak maksadıyla silah taşıma” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis şahadetinde, önceki gün Gazimağusa’da surlar içerisinde bir otopark alanında önceden tanıdığı E.B isimli şahsa, kendisine iş yaparken sorun çıkarmaması hususunda kendisini ikaz ettiği gerekçesiyle aracından alıp kanunsuz olarak tasarrufuna geçirdiği toplam uzunluğu 21,5 cm, ağız uzunluğu 10 santim olan ahşap saplı bir bıçağı korkutmak maksadıyla müştekinin üzerine doğru yürümek suretiyle kanunsuz olarak taşıdığını söyledi.

Ayni gün şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada ikametgahın yakınında bulunan zeytin ağaçları arasında bahse konu bıçağın bulunarak emare alındığına dikkat çeken tanık polis, T.C vatandaşı olup KKTC’de çalışma izniyle bulunan zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.