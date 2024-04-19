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Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı

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Polis Narkotik ekiplerinin düzenlediği “Kelepçe Operasyonu”nda 1 kilo 5 gram uyuşturucu ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.

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Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Lefkoşa’da dün saat 14.30 sıralarında, "Kelepçe Operasyonu" adı verilen bir operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, C.A.N.'nin (E-30) üzerinde ve O.A.O.(E-31) ile birlikte kaldığı evde yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 1 kilo 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 10 bin 400 TL nakit para tespit edilerek emare alındı.
Operasyonda, bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.C.A.(E-25) tutuklandı.
 
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