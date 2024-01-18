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Kayıp olduğu bildirilen Taşkın bulundu

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Kayıp olduğu bildirilen Taşkın bulundu
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Kayıp olduğu duyurulan Fatma Taşkın bulundu. Polis Basın Subaylığı, Taşkın'ın, Güzelyurt Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde, Bostancı bölgesinde sağlıklı bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Kayıp şahsın arama çalışmalarına duyarlılık göstererek katkı koyan halkımıza ve kurumlara teşekkür ederiz" denildi.
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