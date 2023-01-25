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Katil zanlısı KKTC'ye teslim edildi

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Katil zanlısı KKTC'ye teslim edildi
İskele'de bu sabah bir inşaat alanında ölü bulunan 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısı olarak aranan ve Güney Kıbrıs’ta yakalandığı açıklanan Sefer Buğra Altundağ, saat 19.00 sıralarında Lokmacı kapısından KKTC Polisi'ne teslim edildi.
Zehie Helin Reessur adlı genç kızın sabah 07.30 sıralarında cesedinin bulunmasıyla başlayan polisin yoğun soruşturmasıyla zanlı olarak arandığı duyurulan Sefer Buğra Altundağ'ın güneyde saptanarak yakalandığı bildirilmişti.
Zanlının iadesi için yapılan girişimlerin olumlu sonuçlanmasıyla Polis Basın Subaylığı, saat 19.00 civarında Lokmacı kara giriş kapısından zanlı Altundağ'ın teslim alındığını duyurdu. 
 
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